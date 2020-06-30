В Москве за сутки умерли 35 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве скончались 35 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. Общее число умерших в столице достигло 3831 человека.

Накануне также скончались 35 пациентов. За день до этого показатель был ниже - 23 человека.

По последним данным, в столице от коронавируса вылечились 150 397 человек, 221 598 болеют.

Общее число инфицированных в РФ - 647 849, выздоровели 412 650, скончались 9320.