Причины смерти неизвестны: на чердаке в Люберцах нашли тела троих подростков

На чердаке 23-этажного жилого дома в подмосковных Люберцах обнаружили тела троих подростков. В пресс-службе ГСУ СК по региону сообщили, что признаков насильственной смерти не найдено.

На месте работают следователи и криминалисты. Во время осмотра они изъяли предметы, которые в дальнейшем понадобятся для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Для установления причин смерти подростков назначены судебно-медицинские экспертизы.