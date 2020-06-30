Как в 1942 году: в Заполярье воссоздают уникальный лагерь партизан

На острове Партизанский в районе Верхнетуломского водохранилища крупный лесной пожар едва не уничтожил уникальный музей, посвященный партизанам Заполярья. Спасатели и добровольцы работали несколько суток. Пламя удалось остановить в 50 метрах от бывшего партизанского лагеря.

«Да, был костер. Причем этот участок загорелся из-за туристов, которые просто делали селфи и кипятили воду», - рассказал доброволец Алексей Русских.

Русских один из тех, кто бросил все дела и первым приехал тушить лесной пожар. Огонь уничтожил несколько гектаров.

Создатель уникального музея, командир, главный строитель и гид Михаил Орешета бывает в лагере часто: хозяйничает, принимает гостей. Всем, кто впервые на островной базе, рассказывает, как на этом месте в августе 1942 года разбили стоянку два отряда партизан «Советский Мурман» и «Большевик Заполярья». Это были молодые, крепкие и подготовленные ребята. К зиме они построили 27 землянок. Это была одна из крупнейших партизанских баз в Заполярье.

От Верхнетуломского водохранилища, через скалистые сопки, заснеженные леса в лютые морозы партизаны совершали пешие походы на расстояния до 250 километров. Шли в сторону территорий нынешних Норвегии и Финляндии, которые тогда были оккупированы фашистами.

«Основная задача была не дать работать комбинату в Колосйоки, потому что никель для Гитлера был главным сырьем, которое он получал отсюда. Потому что тонна никеля – это около дивизии танков», - пояснил председатель совета ветеранов партизан Заполярья Михаил Орешета.

Многие не выдерживали. Иногда люди падали замертво от истощения, такими сложными были походы. Почти никто из женщин, состоявших в тех отрядах, не смогли стать матерями. Мало кто из партизан дожил до старости: так сильно было подорвано их здоровье. Но, как писали позже в документах, презирая смерть, эти люди снова и снова шли за линию фронта добывать Победу.

«Вот это реальная могила. В ней лежит Воронов – повар, который погиб во время налета авиации. Мы нашли его сына. Приехал сын, совершенно слепой. Он пальцами прочитал эту надпись, встал на колени и пять часов стоял на коленях жег свечи», - рассказал Орешета.

Остров Партизанский стал частью живой истории. Сюда на слеты приезжают родные партизан, молодежные отряды и другие неравнодушные люди. За долгие годы они смогли реконструировать этот лагерь: поставили памятники, заново построили разрушенные временем землянки.

Но восстановить удалось пока не все. Со времен Великой отечественной войны остался фундамент от землянки. В ней располагались медики. Об этом говорит табличка, сделанная из мрамора, установленная уже в наше время.

А вдалеке была расположена землянка командира. В годы войны в ней была библиотека, остается она в ней и сейчас. На полках расставлено множество книг. Но тогда их было больше.

Сами партизаны говорили, что восстановленные землянки точь-в-точь как те, которые были в войну: то же количество бревен, те же небольшие окошки, те же невысокие входы. Скромный быт партизан был воссоздан по их же рассказам и зарисовкам. Все, как тогда, в 1942 году. Но деревянных срубов не 27, а лишь пять. Те, кто занимается воссозданием этого лагеря, надеются, что начатое ими дело завершат их дети. И память о подвигах героев будет жить еще много лет.