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Банк России дал рекомендации на случай обмана с кредитными каникулами

Иван Линдеманн
02:25 30.06.2020
В ЦБ заявили, что, в первую очередь, необходимо руководствоваться письменным подтверждением условий и перед подписанием документа стоит тщательно ознакомиться со всеми его пунктами.
Банк России дал рекомендации на случай обмана с кредитными каникулами
© Фото: ALEXEY BYCHKOV, Globallookpress

В социальных сетях клиенты банков стали массово жаловаться на обман при предоставлении кредитных каникул. Люди пишут, что кредитные организации скрывают условия и затягивают сроки. В связи с этим «Известия» направили пресс-службе ЦБ запрос. В ответ они получили рекомендации, что стоит делать в подобных ситуациях.

В первую очередь, необходимо руководствоваться письменным подтверждением условий предоставления каникул. Также перед подписанием документа стоит тщательно ознакомиться со всеми его пунктами. В Банке России подчеркнули, что кредитор не имеет права принуждать клиента подписывать бумаги.

«Если заемщика не устраивают предложенные кредитором условия, он вправе от них отказаться, но в таком случае нужно быть готовым вернуться к исполнению обязательств исходя из первоначальных условий кредитного договора», - сказали в Центробанке.

Регулятор отметил, что по закону о потребительском кредите финансовая организация в одностороннем порядке вправе только улучшить положение заемщика. Если же это повлечет за собой появление новых обязательств, то будет считаться нарушением.

Если клиент банка обнаружил, что его права нарушены, то он может подать заявку в интернет-приемную ЦБ. После того, как специалисты проанализируют ситуацию, могут быть приняты соответствующие меры в отношении кредитной организации.

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