Огненное зарево: в Гусь-Хрустальном полыхает Дом культуры
По информации МЧС, площадь возгорания составляет около 800 квадратных метров.
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В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области горит Дом культуры имени Ленина. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
По информации спасателей, на месте возгорания работают 22 человека и 10 единиц техники. Данных о пострадавших пока не поступало.
Сообщалось, что общая площадь возгорания составляла около 800 квадратных метров. На данный момент огонь охватил уже около 1,5 тысячи квадратных метров.
Известно, что возгорание началось в 21.16 по московскому времени. Горит кровля здания. Происходит наращивание группировки для борьбы с пожаром. Выясняются все обстоятельства и причины происшествия.