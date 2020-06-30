Огненное зарево: в Гусь-Хрустальном полыхает Дом культуры

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области горит Дом культуры имени Ленина. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

По информации спасателей, на месте возгорания работают 22 человека и 10 единиц техники. Данных о пострадавших пока не поступало.

Сообщалось, что общая площадь возгорания составляла около 800 квадратных метров. На данный момент огонь охватил уже около 1,5 тысячи квадратных метров.

Известно, что возгорание началось в 21.16 по московскому времени. Горит кровля здания. Происходит наращивание группировки для борьбы с пожаром. Выясняются все обстоятельства и причины происшествия.