Тринадцать погибших: в медцентре Тегерана прогремел мощный взрыв

Иранские медики сообщили, что тринадцать человек погибли в результате пожара и взрыва в одном из медицинских центров в северной части столицы страны.

В результате происшествия пострадали шесть человек. Об этом сообщил агентству Fars руководитель столичной скорой помощи Пейман Сабериан.

Уточняется, что ранее замглавы губернатора провинции по вопросам безопасности Хамидреза Гударзи сообщил, что причиной взрыва, произошедшего в клинике на севере столицы Ирана, стала утечка газа.

Похже замглавы столичной полиции Хамид Хадаванд заявил, что причиной взрыва стали загоревшиеся баллоны с кислородом, находившиеся в цокольном этаже клиники. Взорвавшись, они спровоцировали пожар, который перекинулся на верхние этажи медцентра.