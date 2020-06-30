«Мы за Родину пали, но она спасена»: как прошло открытие Ржевского мемориала

Ржевский мемориал советскому солдату - один из самых больших памятников России. Его высота вместе с курганом, на котором он стоит, почти 35 метров, а вес - 80 тонн. При этом сам памятник кажется, что буквально парит над землей. Иллюзию невесомости создают 35 бронзовых журавлей, которые клином уносят душу солдата в вечность.

Мемориал был готов еще в апреле, однако, открытие пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. С просьбой увековечить память боевых товарищей, которые ценой своих жизней смогли осуществить один из ключевых поворотов в ходе Великой Отечественной войны, выступили ветераны. Мемориальный комплекс подо Ржевом - это проект Российского военно-исторического общества и Союзного государства России и Белоруссии. На открытие мемориала приехали Владимир Путин и Александр Лукашенко.

«Мы специально приехали сюда. Это важное событие, потому что подо Ржевом у нас погиб родной брат дедушки. Здесь он и похоронен. Поэтому мы приехали на открытие», - рассказал Олег Приматор.

Памятник еще до официального открытия назвали одним из самых необычных в России. Склонивший голову бронзовый солдат встречает каждого, кто проезжает по федеральной трассе М-9. «Мы за Родину пали, но она спасена» - строчки из знаменитого стихотворения Твардовского выбиты у подножия Ржевского мемориала. Владимир Путин и Александр Лукашенко возложили к нему цветы.

Президенты России и Белоруссии сердечно поприветствовали ветеранов. Один из них передал Владимиру Путину блокнот и попросил оставить в нем автограф. Глава государства расписался и подошел к участнику Ржевской битвы. В советские годы говорить о ней было не принято: слишком большие были жертвы. Но сейчас пришла пора это исправить.

«Значение этой затяжной, кровопролитной битвы в Победе советского народа над нацизмом огромно. Она окончательно показала врагу: пытаться вновь развернуть наступление на Москву невозможно, как невозможно сломить, покорить людей, вставших на защиту своей Родины», - сказал Владимир Путин.

Бои подо Ржевом шаг за шагом, день за днем приближали триумфальный исход Сталинградского сражения, долгожданный прорыв блокады Ленинграда, освобождение Белоруссии, Украины и Прибалтики.

«Сегодня открываем памятник воинам, среди которых были представители всех народов Советского Союза. Мы отдаем им свой сыновий долг, долг святой памяти. Пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам - мы воевать не будем, мы избежим этой страшной трагедии. И как только мы забудем дорогу к этим святым местам мы обязательно будем воевать», - сказал Александр Лукашенко.

Во время войны Иван Кладкевич командовал пулеметным расчетом. Попал на фронт 18-летним мальчишкой. Едва не погиб. За храбрость получил Орден Красной Звезды.

«Нам по 18 лет. Идет жестокий бой, мы расстреляли сначала несколько пулеметных лент, потом пробежали вперед, еще несколько пулеметных лент, а весь огонь обрушился на нас. Потом появились танки и мы вместе с танками пошли вперед. Одна из мин разорвалась, двоих моих мальчишек убило наповал. А мне перебило ноги, я истек кровью и потерял сознание», - поделился воспоминаниями участник Ржевской битвы Иван Кладкевич.

Работы над мемориалом шли два года. Создавали его исключительно на народные деньги. Только 150 миллионов рублей поступили от неизвестного благотворителя. Остальные жертвователи вместо своих данных указывали имена и фамилии погибших родственников.

Рядом с памятником расположен филиал музея Победы, в котором собраны находки поисковиков: ежегодно в этих местах поднимают до пятисот останков бойцов.

Владимир Путин и Александр Лукашенко расписались в книге почетных гостей и приняли участие в акции «Сад памяти». По всей стране 27 миллионов деревьев посадят в знак уважения о каждом из погибших в годы Великой Отечественной войне потомки победителей.