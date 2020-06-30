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В ЦИК рассказали о ходе голосовании по поправкам к Конституции

Тамара Астапенкова
21:40 30.06.2020
Элла Памфилова пообещала приложить все усилия, чтобы возможность голосовать дистанционно появилась и у жителей других регионов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

По данным на 30 июня свое мнение по поправкам к Конституции уже выразили более 49 миллионов россиян. Эти цифры учитывают и проголосовавших дистанционно в онлайн-формате.

Многие граждане задаются вопросом, почему в электронном голосовании смогли принять участие только жители Москвы и Нижегородской области. Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала приложить все усилия, чтобы в будущем такая возможность появилась и в других субъектах Российской Федерации.

По словам Памфиловой, были зафиксированы попытки двойного голосования в Израиле и Великобритании. Глава ЦИК заверила, что никто не уйдет от ответственности.

«У нас ко дню подведения итогов будет полная информация. И мы выловим всех этих рыбок в мутной воде. Ни один случай не уйдет от нас», - заявила Памфилова.

Электронный вариант голосования выбрал для себя актер Владимир Машков, который является инициатором поправки о территориальной целостности российских границ. По словам артиста, в театре, наконец, возобновились  репетиции, и жаль отрывать время от творческого процесса. Но проголосовать нужно обязательно, считает актер.

Электронное голосование завершилось сегодня в 20.00. Все, у кого по каким-либо причинам не получилось проголосовать дистанционно, смогут выразить свое мнение на избирательном участке. Прийти и заполнить бюллетень очно предпочел и певец Денис Майданов.

«Даже в этом году, когда мы отмечаем 75-летие Победы США умудряются говорить, что это они победили в войне. В Чехии сносят памятник маршалу Коневу. Все это переписывание истории - то, чего не должно быть в будущем нашей страны», - заявил Майданов.

Также он выделил важные для себя, как для отца, поправки к Конституции, которые определяют интересы детей, как безусловный приоритет государства.

Сегодня Владимир Путин напомнил россиянам, что обновленный текст Конституции вступит в силу только после его одобрения гражданами РФ. Президент РФ призвал всех россиян принять участие в голосовании по правкам к главному закону страны.

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