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Дерево рухнуло на автомобиль с людьми в Петербурге: видео

Виктория Ивашечкина
21:58 30.06.2020
Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
© Видео: Ruptly © Фото: Скриншот

В Санкт-Петербурге дерево упало на автомобили на Институтском проспекте из-за сильного ветра. В результате инцидента пострадали четыре человека.

По последним данным, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в городской станции скорой помощи.

«Четверо пострадавших, двое из них - тяжелые. Все госпитализированы», - уточнила представитель станции.

Инцидент произошел во вторник вечером, 29 июня. Число машин, которые придавило деревом, не уточняется.

Ранее МЧС распространил предупреждение о том, что во вторник в Санкт-Петербурге ожидается сильный дождь с порывами ветра до 23 м/с. Из-за непогоды в городе спасатели совершили 50 выездов по сообщениям о падении деревьев.

Ранее сообщалось о том, что в Москве мощный ветер повалил более 60 деревьев. По информации экстренных служб, повреждены были девять автомобилей

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