Собянин рассказал о попытках взломать систему электронного голосования

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что попытки взломать систему электронного голосования не увенчались успехом. При этом политик отметил, что были небольшие сбои, но они никак не повлияли на качество голосования.

«Во время голосования были попытки, хакерские попытки, провокации и так далее, но ни одна не увенчалась успехом», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, изначально Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России было назначено на 22 апреля текущего года. Позже оно было отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет в среду, 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании, которое проходило с 25 по 30 июня, смогли жители Москвы и Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в России завершилось электронное голосование по поправкам к Конституции. Для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 миллиона заявлений от москвичей и почти 140 тысяч заявлений от нижегородцев.

При этом, по последним данным общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, зарегистрировались для онлайн-голосования 1 190 726 горожан. Сообщается, что явка на интернет-голосование превысила более 92%.