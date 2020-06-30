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Новые маршруты: как можно отдохнуть в России, пока закрыты границы

Виктория Ивашечкина
Денис Ивлев
21:12 30.06.2020
Рассказываем о самых необычных и красивых уголках нашей необъятной страны: от дайвинга на Дальнем Востоке до горных прогулок в Дагестане.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Скриншот

Россия хранит в себе множество уникальных туристических маршрутов на любой вкус. И с каждым днем они становятся все разнообразнее.

Сейчас наиболее важное значение имеет внутренний туризм. Пока границы стран, куда привыкли летать наши соотечественники, закрыты на фоне неустойчивой эпидемиологической ситуации, россияне могут насладиться самыми красивыми и загадочными уголками Родины.

Например, можно прилететь во Владивосток и прогуляться по самым узнаваемым и красивым местам. Советуем сделать селфи на фоне золотого моста, которое точно оценят все друзья и подписчики в соцсетях.

Скорее всего, мало, кто когда-либо видел пляж не из песка и камней, а из настоящего битого стекла. Это чудо природы находится в Приморье. Всего полчаса езды от Владивостока, и вы сможете увидеть эту красоту.

Для самых ярых фанатов дайвинга существует Дальний Восток. Здесь туристические фирмы могут организовать поход к затонувшим кораблям.

А во Владивостоке множество туркомпаний за приемлемые деньги отправят вас в незабываемое морское путешествие.  Туристов научат ходить под парусом, вязать морские узлы и по настоящему любить океан. И даже не обязательно подбирать и погоду, чтобы пройти вдоль гряды приморских островов.

Нигде в мире больше не найти живописных озер, кроме как на нашей Камчатке. Природа тут по-настоящему уникальна. Термальные источники, заснеженные вулканы и долина гейзеров - это только часть достопримечательностей, на которые ежегодно приезжают взглянуть туристы со всего мира. Это, пожалуй, один из самых дорогих маршрутов в России. Ведь добраться до некоторых мест можно только на вертолете. Но и есть и более доступные варианты.

В туристической компании можно заказать многодневные программы без использования вертолетов. Человек действительно побывает в уникальных местах, которых по пальцам пересчитать. По Камчатке можно путешествовать на машинах, катерах, без использования вертолета, и получить массу положительных эмоций.

Туристы, направляющиеся в Хабаровский край, встречают здесь и бурых медведей, и редких птиц, а невероятные пейзажи навсегда остаются в памяти путешественника. Сегодня попасть в подобные отдаленные места стало гораздо проще - туроператоры создают новые направления. Осталось выбрать точку на карте России - Хакасия, Алтай или Бурятия со знаменитым на весь мир озером Байкал.

Для любителей экзотики и диковинки существует единственный буддистский монастырь на Урале под названием «ШадрупЛинг». Еще до пандемии сюда приезжали до трехсот человек в день: паломников, желающих посетить храм умиротворения и окунуться в религию Азии.

А для тех туристов, кто обожает конные прогулки, ждут в горах прекрасного Дагестана. Здесь на конную прогулку можно отправиться в течение всего лета, но пока небольшой группой до 8 человек.

В прекрасном Крыму помимо очевидного пляжного отдыха и горных маршрутов есть подводный музей «Аллея вождей», который расположен на глубине 12 метров. Здесь же находится уникальное Розовое озеро, наполненное микроскопическими водорослями. Они выделяют каротин. Или, как его называют, «эликсир молодости».

Таким образом, запрет на посещение зарубежных стран в этом году из-за пандемии не должен разочаровывать заядлых путешественников. Наоборот, это отличный шанс изучить красоту и самобытность необъятной и загадочной России.

В понедельник, 30 июня. стало известно о том, что Россия и США не вошли в список стран для открытия границ с ЕС с 1 июля. Уточнялось, что со среды должны начать снимать ограничения для перемещений через внешние границы для резидентов следующих стран: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.

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