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В России завершилось электронное голосование по поправкам к Конституции

Тамара Астапенкова
20:29 30.06.2020
Для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 миллиона заявлений от москвичей и почти 140 тысяч заявлений от нижегородцев.
В России завершилось электронное голосование по поправкам к Конституции
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Завершилось дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции в Москве и Нижегородской области. Более 1 миллиона москвичей и около 140 тысяч нижегородцев подали заявления для участия в онлайн-голосовании.

Высказать свое мнение по поправкам к Конституции желающие могли с 10.00 25 июня и до 20.00 30 июня. Для этого пользователям нужно было авторизоваться на портале 2020og.ru. с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и подтвердить личность с помощью кода из СМС. Электронные бюллетени можно было получить до 19:59 30 июня.

По последним данным общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, зарегистрировались для онлайн-голосования 1 190 726 горожан. По предварительной информации, явка превысила более 92%.

В Нижегородской области подали заявку на электронное голосование 139 571 человек, за пять дней свое мнение по правкам к Конституции высказали почти 88% от всех зарегистрировавшихся.

Те, кто по разным причинам, не успел исполнить свой гражданский долг, смогут прийти на свой участок по месту жительства 1 июля и проголосовать традиционным способом очно.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса голосование по правкам к Конституции было перенесено с 22 апреля на 1 июля. Чтобы свести к минимуму риск распространения инфекции на избирательных участках, было принято решение провести голосование в течение недели - с 25 июня по 1 июля. С этой же целью ввели электронный формат в двух регионах. 

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