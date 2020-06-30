Бутафорские гильотины и нацгвардия: как протесты в США переросли в нечто большее

В США волнения продолжаются. В Детройте люди с плакатами заблокировали дорогу, призывая распустить все полицейское управление города. В какой-то момент один из протестующих зацепился за зеркало заднего вида полицейского автомобиля. Машина набрала скорость и сбросила с капота протестующего. По официальной версии, - в больнице двое. По словам тех, кто вышел на митинг, - не меньше восьми. Мэр города занял сторону полицейских, сказав, что те действовали согласно инструкции.

Самообладание теряют все: и с одной, и с другой стороны баррикад. В Сент-Луисе, у поместья адвокатов Макклоски, собрались около 30 человек. Они кричали «eat the rich», что в переводе означает «съешь богатого». В особняке женщина по имени Патриция взяла в руках пистолет: а ее супруг Марк вынес из дома полуавтоматическую винтовку AR-15.

«Я боялся, что нас убьют через несколько секунд, что они сожгут наш дом», - рассказал Марк Макклоски.

После этого митингующие быстро отступили. За смелость супружескую пару в своем Twitter похвалил Дональд Трамп.

Волна протестов, погромов и грабежей в США поднялась после того, как полицейский из Миннеаполиса во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда использовал удушающий прием, который стал причиной его смерти. И если сначала люди выходили на митинги с лозунгами «Black Lives Matter» («Черные Жизни Важны») и выступали против расовой дискриминации, то теперь идут выступления против дискриминации социальной. Выкрикивающие новый слоган «eat the rich» («съешь богатого») уверяют, что каннибализм здесь ни причем.

«Ты нарушаешь законы, ты заставляешь людей чувствовать себя неуютно. Но на самом деле мы не собирались никому причинять вред», - объяснил протестующий.

Сейчас в США многие состоятельные люди всерьез опасаются за свою жизнь. В Вашингтоне у одного из частных домов поставили гильотину. В нем живет владелец компании Amazon Джефф Безос. Он имел неосторожность уволить одного из сотрудников, который участвовал в массовых протестах.

В Миннеаполисе на предварительное слушание по делу, которое всколыхнуло весь мир, прессу не пустили. На скамье подсудимых – четверо полицейских – все, кто участвовал в задержании Флойда. Троим предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству, Дереку Чавену, применившему удушающий прием, - в убийстве первой степени.

«Всего два темнокожих человека сидели в зале. А еще нас просили отвечать только определенным образом, не так, как нам бы хотелось. Это будет битва, тяжелая битва, так я думаю», - рассказала тетя Флойда Анжела Харрельсон.

Первое судебное заседание пройдет в Миннеаполисе в марте следующего года. Прогнозов по продолжительности и географии митингов не может дать никто. Протесты все сложнее сдерживать. На улицах дежурят не только полицейские, но и нацгвардия. Это сделано для того, чтобы от слов «eat the rich» и бутафорских гильотин протестующие не перешли к делу.