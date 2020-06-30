Впервые в истории: российский космонавт с орбиты проголосовал онлайн по поправкам к Конституции РФ

Российский космонавт Анатолий Иванишин стал первым в мире человеком, проголосовавшим с орбиты. Бортинженер 63-й экспедиции на МКС принял участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию России.

Иванишин имеет постоянную регистрацию в Москве, поэтому имеет возможность проголосовать дистанционно на специальном портале.

Другой космонавта Роскосмоса, Иван Вагнер, проголосует первого июля 2020 года через доверенное лицо, которое будет находиться в Центре управления полетами ЦНИИмаш. Вагнер выразит свое решение по закрытому каналу связи, после чего конфидент отразит его в бюллетене.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля. С 25 по 30 июня включительно в Москве и Нижнем Новгороде доступно электронное онлайн-голосование. По состоянию на утро 30 июня явка на онлайн-голосование составила свыше 90%.

Обновленный текст Конституции вступит в силу только после одобрения гражданами РФ. Об этом ранее россиянам напомнил президент страны Владимир Путин. Глава государства также заявил, что, голосуя за поправки в основной закон, граждане голосуют за страну, в которой хотят жить. Он призвал всех россиян принять участие в этом мероприятии.