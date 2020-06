Посольство РФ в США сообщило о поступивших угрозах после публикации о «сговоре» России с талибами

Российские дипломаты потребовали расследовать поступившие им угрозы после публикаций американских СМИ о якобы сговоре России и запрещенным в РФ движением «Талибан»*.

Посол РФ Анатолий Антонов заявил, что посольство направило соответствующую ноту в Госдеп.

Также дипломаты передали в правоохранительные органы США информацию о призывах в соцсетях «свести счеты с русскими», которые угрожают безопасности дипломатов.

Антонов отметил, что угрозы поступают не в первый раз, но сейчас они стали серьезной проблемой.

«Не у многих хватает разума осознать надуманность и провокационный характер явно срежиссированной русофобской кампании», — говорится в ответах Анатолия Антонова на вопросы журналистов, опубликованных в соцсетях диппредставительства.

Посол выразил надежду, что американская сторона выполнит обязательства по обеспечению безопасности дипломатических учреждений.

Ранее сообщалось, что издание The New York Times опубликовало материал о том, что Россия якобы предлагала «Талибану» вознаграждение за противодействие США. После этого газета The Washington Post со ссылкой на источники заявила, что несколько американских военных погибли» из-за «сговора».

При этом даже разведка США признала недостоверными данные о «сговоре» России с боевиками в Афганистане. Дональд Трамп уверен, что издание выпустило скандальный материал, чтобы очернить республиканцев.

«Талибан»* - террористическая организация, запрещенная в РФ.