Посольство РФ в США сообщило о поступивших угрозах после публикации о «сговоре» России с талибами
Российские дипломаты потребовали расследовать поступившие им угрозы после публикаций американских СМИ о якобы сговоре России и запрещенным в РФ движением «Талибан»*.
Посол РФ Анатолий Антонов заявил, что посольство направило соответствующую ноту в Госдеп.
Также дипломаты передали в правоохранительные органы США информацию о призывах в соцсетях «свести счеты с русскими», которые угрожают безопасности дипломатов.
Антонов отметил, что угрозы поступают не в первый раз, но сейчас они стали серьезной проблемой.
«Не у многих хватает разума осознать надуманность и провокационный характер явно срежиссированной русофобской кампании», — говорится в ответах Анатолия Антонова на вопросы журналистов, опубликованных в соцсетях диппредставительства.
Посол выразил надежду, что американская сторона выполнит обязательства по обеспечению безопасности дипломатических учреждений.
Ранее сообщалось, что издание The New York Times опубликовало материал о том, что Россия якобы предлагала «Талибану» вознаграждение за противодействие США. После этого газета The Washington Post со ссылкой на источники заявила, что несколько американских военных погибли» из-за «сговора».
При этом даже разведка США признала недостоверными данные о «сговоре» России с боевиками в Афганистане. Дональд Трамп уверен, что издание выпустило скандальный материал, чтобы очернить республиканцев.
«Талибан»* - террористическая организация, запрещенная в РФ.