«Надо за что-то зацепиться»: почему протестующие хотят снести памятник Александру Баранову на Аляске

Волна сноса памятников в Америке докатилась до Аляски, местные активисты требуют убрать памятник первому Главному правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову. По мнению протестующих, имя российского губернатора оскорбляет чувства представителей коренных народов Америки - индейцев.

Каким образом местное племя тлинкитов, с которыми у российских властей Аляски был кратковременный конфликт, заключило мир, а также, за что агитируют противники Александра Баранова в студии ток-шоу «Открытый эфир» рассказал редактор общественно-политической информации газеты «Аргументы и Факты» Андрей Сидорчик.

«Еще один интересный момент, тлинкиты считали мирный договор с Россией от 1805 года неправильным. Поэтому в 2004 году прапрапраправнучку Баранова привозили в США и проводили индийский обряд примирения. Это очень интересный народ. А претензии к Баранову существуют там на самом деле у совсем маленькой группы людей. Ощущение такое, что вот есть движение в Америке и очень хочется его поддержать. Но здесь была Россия, а там не было рабства как такового. И чернокожих не было, но надо же им было за что-то зацепиться», - заявил журналист.

В связи с угрозой уничтожения целого ряда исторических памятников, президент США Дональд Трамп на днях подписал указ о защите монументов, за разрушение которых теперь будет грозить серьезный тюремный срок, вплоть до десяти лет лишения свободы.