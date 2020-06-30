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Во ФСИН рассказали, как Ефремов соблюдает домашний арест

Виктория Ивашечкина
19:13 30.06.2020
Отмечается, что на данный момент состояние здоровья актера оценивают как удовлетворительное.
Во ФСИН рассказали, как Ефремов соблюдает домашний арест
© Фото: Вконтакте

Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом, соблюдает домашний арест без каких-либо нарушений. Об этом заявил глава столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Мороз.

«За время нахождения его (Ефремова. - Прим. ред.) под домашним арестом случаев нарушений не выявлено. Состояние его здоровья удовлетворительное», - отметил Мороз.

По его словам, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции контролируют соблюдение артистом домашнего ареста путем личных проверок и при помощи специальной телефонной связи, пишет «Интерфакс».

Напомним, смертельное ДТП произошло в понедельник, 8 июня, на Садовом кольце. Актер Михаил Ефремов, находясь за рулем своего авто, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель отечественной машины - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - скончался от полученных травм.

Позже выяснилось, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. В его крови были найдены следы наркотиков. Сейчас Ефремов отбывает двухмесячный домашний арест, ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

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