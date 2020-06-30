В Минкомсвязи заявили об удалении данных россиян, предоставленных для оформления пропусков.

Персональные данные россиян, которые они предоставляли в регионах для оформления пропусков в период режима самоизоляции из-за коронавируса, удалены в тех субъектах РФ, где отменен пропускной режим. Об этом заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

«Мы все удалили», - сказал Шадаев.

Напомним, что в апреле Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало приложение «Госуслуги Стоп Коронавирус» по оформлению цифровых пропусков.

В ведомстве подчеркивали, что для получения разрешения необходима регистрация на едином портале «Госуслуги». А в самом приложении можно только расширить свои персональные данные, указав адрес проживания и с какой целью гражданин покидает свой дом. Отмечалось, что в Москве было разработано другое приложение для передвижения по городу.