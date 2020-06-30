Владельцы ПК пожаловались на обновление Windows 10, которое замедляет работу системы

Владельцы ПК под управлением Windows 10 сообщили, что установка очередного обновления привела к существенному замедлению работы системы.

Эксперты заявляют, что причиной сбоев стало обновление с номером KB4559309, которое автоматически обновило браузер Edge. Именно оно привело к нарушениям работы устройства, снижению FPS в играх, замедленной в несколько раз загрузке, неработоспособности внешних жестких дисков, сообщает Techspot.

«Это обновление сделало мой новенький компьютер бесполезным», - пожаловался один из пользователей ПК.

Эксперты отмечают: чтобы устранить данный недостаток в работе операционной системы, нужно воспользоваться функцией System Restore и вернуться к предыдущей версии Windows 10.

Ранее сообщалось, что в марте этого года Microsoft представила обновленную Windows 10. Новая ОС включает обновленное меню «Пуск», контекстное меню и новые интерфейсы различных приложений. По словам экспертов, новый дизайн может появиться этой осенью в обновлениях ОС.