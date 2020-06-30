Шойгу доложил Путину о создании еще четырех медцентров для больных COVID-19

Министерство обороны РФ завершило строительство четырех медцентров для лечения больных с коронавирусной инфекцией и других болезней. Об этом президенту России доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В соответствии с вашим поручением в Воронеже, а также городах Республики Дагестан - Каспийске, Дербенте и Хасавюрте - Министерство обороны построило четыре многофункциональных медицинских центра общей емкостью 400 койко-мест», - заявил министр.

По словам министра, дагестанские врачи по просьбе руководства республики прошли дополнительное обучение в Военно-медицинской академии имени Кирова.

Он также отметил, что в уже действующих около трех месяцев центрах Минобороны лечение прошли более четырех с половиной тысяч человек, в том числе более трех тысяч гражданских.

Всего было построено 16 учреждений в разных регионах страны.