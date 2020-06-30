Путин: механизм оперативного реагирования по борьбе с COVID-19 был хорошо отработан

Механизм оперативного реагирования по борьбе с коронавирусной инфекцией был хорошо отработан и должен оставаться на таком же высоком уровне. Об этом заявил Владимир Путин во вторник, 30 июня, в ходе видеоконференции, посвященной открытию в ряде регионов медцентров Минобороны.

«Весь механизм оперативного реагирования на распространение инфекции, оказание помощи регионам был детально отработан. И он всегда должен оставаться на самом высоком уровне готовности», - сказал президент РФ.

Глава государства добавил, что новые медицинские центры внесут свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Путин отметил, что российская система здравоохранения способна реагировать на самые непростые вызовы, концентрировать необходимые ресурсы и создавать дополнительные специализированные места для пациентов.