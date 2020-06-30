Умер Карл Райнер, звезда «Одиннадцати друзей Оушена»

В США скончался голливудский актер Карл Райнер. Ему было 98 лет. Он ушел из жизни в понедельник, в своем доме в Беверли-Хиллз, в окружении близких, сообщил портал TMZ.

Российскому зрителю актер известен по роли обаятельного Сола Блума в фильме «Одиннадцать друзей Оушена» и других частях картины. Райнер также снимался в сериале «Доктор Хаус» и «Парки и зоны отдыха». Его голос звучит в мультфильмах «История игрушек - 4» и «Пингвины из Мадагаскара».

Карл Райнер не только снимался в кино, но также был режиссером и продюсером. Он является обладателем девяти премий «Эмми» и одной «Грэмми». Причина смерти актера пока неизвестна.