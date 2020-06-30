«С меня футболка»: Дзюба пригласил на матч сборной челябинского школьника, который закупает мячи для детского дома

Российский футболист, капитан сборной России Артем Дзюба записал видеообращение к 11-летнему школьнику из Челябинска Савве Ярыгину.

Ранее «Звезда» опубликовала трогательную историю о том, что мальчик занимается сбором макулатуры для того, чтобы купить футбольные мячи для ребят из местного детского дома.

Этот поступок очень растрогал и удивил знаменитого футболиста. Тем более что Савва признавался, что является большим фанатом не только Криштиану Роналду, но и самого Артема Дзюбы.

«Я был очень сильно поражен. Ты большой молодец, умничка! Нереально крутой парень. И безумно приятно, что помимо Криштиану Роналду тебе нравлюсь я», - обратился к школьнику спортсмен в своих соцсетях.

Дзюба пообещал своему маленькому фанату, что сборная России будет стараться радовать Савву победами и забивать больше голов в ворота соперников.

«И я хочу тебя пригласить на ближайший матч сборной России. И с меня футболка. Так что надеюсь, что скоро увидимся. Береги себя!» - подчеркнул Дзюба в своем обращении.

Объявить сбор макулатуры в Челябинске помогла мама Саввы. Вместе они разработали дизайн объявлений, которые мальчик расклеил по подъездам.

За несколько дней школьник собрал десятки килограммов макулатуры. На первые вырученные деньги удалось купить два мяча. В детском доме были очень благодарны такому добросердечному фанату футбола.

В областном Министерстве экологии поступок юного активиста также оценили: мальчика наградили грамотой и подарили еще 10 мячей.

Теперь Савва и его мама призывают всю страну присоединиться к данной акции, которую мальчик пообещал сделать бессрочной.