Полиция потребовала установить административный надзор над Варварой Карауловой

В Москве сотрудники Кунцевского отдела полиции попросили суд запретить Варваре Карауловой, которая пыталась примкнуть к ИГИЛ*, ночные прогулки. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

В четверг, 4 июня, Кунцевский суд Москвы рассмотрит иск о постановлении административного надзора в отношении девушки. В декабре 2016 года Караулова была осуждена на 4,5 года, но получила условно-досрочно освобождена в апреле 2019 года.

По информации агентства, отдел МВД РФ по району Кунцево просит установить для Карауловой административный надзор сроком до 27 апреля 2029 года. При этом девушке будет запрещено находиться с 22.00 до 06.00 вне места жительства, если этого не требует рабочий график. Также Варваре придется дважды в месяц являться для регистрации в территориальный ОВД.

По словам адвоката, Караулову уведомили об административном иске звонком из отдела полиции. Девушка не получала никаких документов, что является нарушением.

Варвару Караулову задержали 4 июня 2015 при попытке пересечь турецко-сирийскую границу. Девушка сбежала от родителей и хотела примкнуть к ИГ*. Бывшую студентку МГУ вернули в Москву, а спустя полгода арестовали и обвинили в попытке вступить в запрещенную организацию.

*ИГИЛ, *ИГ - террористическая организация, запрещенная в РФ