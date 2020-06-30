Россия и США не вошли в список стран для открытия границ с ЕС с 1 июля

С 1 июля 2020 года Евросоюз начнет первый этап по открытию своих границ. Принят список, в который вошли 14 стран, гражданам которых будет разрешено пересекать границы. Россия и США, в этот перечень не попали, следует из опубликованного во вторник, 30 июня, заявления Совета ЕС.

«С 1 июля страны сообщества должна начать снимать ограничения для перемещений через внешние границы для резидентов следующих стран: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Китай должен подтвердить свою готовность открыть границы для граждан ЕС, и тогда КНР станет 15 страной в этом списке.