На пляже под Анапой погиб мальчик, которого братья во время игры закопали в песок

На пляже под Анапой умер восьмилетний мальчик, которого его братья закопали в песок во время игры. Об этом сообщили «Вести. Кубань» со ссылкой на экстренные службы.

Трагедия произошла в станице Благовещенской. Семья с детьми отдыхала на пляже. Пока родители занимались делами, дети во время игры закопали школьника в песок с головой.

На место спустя некоторое время после произошедшего прибыли сотрудники экстренных служб, которые достали мальчика и попытались его реанимировать, но спасти ребенка не удалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело для расследования случившегося. Причины смерти ребенка выясняют правоохранительные органы.