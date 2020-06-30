Тиньков рассказал, что переболел коронавирусом на фоне лейкемии

Российский предприниматель Олег Тиньков рассказал о своей борьбе с лейкемией, во время которой переболел коронавирусом, и о подготовке к операции по пересадке костного мозга.

«Меня буквально спасли тремя химиями, несмотря на два сепсиса и еще кучу «побочек». Они вывели меня в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но, к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось», - написал Тиньков в своем Instagram.

Он сообщил, что на следующей неделе в Лондоне ему предстоит операция по пересадке костного мозга и долгие месяцы реабилитации. Он поблагодарил своих жену и детей, которые все это время поддерживали и помогали ему бороться за жизнь.

«И конечно, молюсь Господу, он меня спас и сохранил после двух сепсисов и COVID-19, да-да я еще переболел коронавирусом три месяца назад», - написал предприниматель.

Бизнесмен рассказал общественности, что болен лейкемией, в марте 2020 года. Диагноз ему был поставлен еще в октябре, но сделать заявление для СМИ предприниматель решился после прохождения нескольких курсов химиотерапии.

Сегодня он заявил, что не намерен продавать свой бизнес и верит, что его команда выйдет из кризиса, связанного с пандемией, на все 100 процентов.





