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Всероссийский этап конкурса «Авиадартс-2020» стартовал в Рязани

Александр Пешков
16:30 30.06.2020
Мероприятие прошло под руководством заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Андрея Юдина.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Рязани на аэродроме Дягилево состоялась торжественная церемония открытия Всероссийского этапа конкурса летного мастерства «Авиадартс-2020».

В церемонии приняли участие вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, представители городской администрации, руководящий состав и судейская коллегия конкурса, участники соревнований, представляющие авиационные части Воздушно-космических сил и всех военных округов, а также ветераны Вооруженных сил РФ.

Традиционно конкурс «Авиадартс» проводится на Рязанской земле. Более 50 экипажей из девяти воинских соединений России примут участие в третьем этапе конкурса «Авиадартс-2020», затем лучшие из них выступят на международном конкурсе в августе.

В отборочных этапах соревнований принимали участие более 200 экипажей ВКС России, из них выбрали лучших 50 экипажей, которые и прилетели на днях в Рязань. В конкурсе примут участие более 50 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, которые прошли отбор в соединениях, объединениях Воздушно-космических сил и в военных округах.

Привлекается летный состав от летчика (командира экипажа) до командира звена (отряда) включительно с квалификационным разрядом не ниже 3-го класса, помощник командира корабля (правый летчик), летчик-штурман (летчик-оператор), штурман воздушного суда (штурман-оператор) в возрасте не старше 35 лет на год проведения конкурса. Участники конкурса уже 3 июля приступят к первым полетам на полигоне под Рязанью, также полеты пройдут 6 и 7 июля.

Состязание по воздушной выучке, как называют его военные, - это не только мастерство пилотажа, но и ведение разведки, стрельба по различным целям, например, Максим Щукин выступает на истребителе Су-27СМ3, ему нужно будет попасть в мишень размером два на два метра, которая представляет собой деревянный ящик на движущемся грузовике. Перед тем как взмыть в небо - тщательная подготовка на земле. Десятки инженеров и техников досконально проверяют, все ли бортовые системы в порядке. Сегодня летные экипажи будут проходить специальные занятия по безопасности полетов и физическую подготовку.

Всероссийский этап конкурса «Авиадартс-2020» будет проходить до 11 июля. Для проведения соревнований будут задействованы аэродромы в Рязанской, Калужской и Брянской областях, а также полигон Дубровичи под Рязанью. Зрителей в связи с эпидемиологической обстановкой на соревнования не допустят: такое в истории конкурса произошло впервые.

На полигоне, на котором пройдет практическая часть соревнований, в настоящий момент завершена подготовка мишенного поля и объектов инфраструктуры. В частности, для каждого из конкурсантов расставлены персональные мишени, обозначающие технику условного противника, и зачетные зоны, при попадании в которые летный состав получает соответствующие баллы.

Помимо этого на полигоне представлены 12 типов целей (тактические, стрелковые, бомбардировочные и радиолокационные мишени), включая аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковую роту на марше, мотопехотную роту в районе развернутого командного пункта, комплекс макетов автомобильной техники.

В конкурсе принимают участие 160 человек летного состава, 74 единицы авиационной техники: истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, бомбардировщики Су-24М, Су-34, штурмовики Су-25, Ил-76, Ту-22, ударные вертолеты Ми-28Н, Ми-24, Ка-52 транспортно-боевые вертолеты Ми-8. Общее количество участников - 630 человек.

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