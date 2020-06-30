ПФР продлил до конца июля упрощенный порядок оформления пенсий и соцвыплат

Пенсионный фонд России (ПФР) продлил упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат до конца июля текущего года. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

«Пенсионный фонд России продлил ряд временных мер, введенных с апреля по июнь из-за эпидемиологической обстановки, чтобы в упрощенном режиме назначать пенсии и принимать решения по их выплате», - сказано в официальном сообщении.

В пресс-службе фонда объяснили, что до конца июля продолжится дистанционное назначение отдельных видов пенсий и пособий, а также будет оказываться содействие гражданам в запросе необходимых сведений.