Единственная в мире плавучая АЭС начала подавать первое тепло на Чукотке

Во вторник, 30 июня, единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция начала подачу тепла жителям города Певек на Чукотке. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

«Сегодня подано первое тепло от плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в 5-й микрорайон города Певека (Чукотский АО)», - говорится в сообщении.

ПАТЭС была введена в эксплуатацию 22 мая 2020 года. Она предназначена для постепенного замещения старейшей на Чукотке угольной ТЭЦ, которая эксплуатируется в регионе с 1944 года. С сегодняшнего дня плавучая АЭС вырабатывает не только электроэнергию, но и тепло.

Сооружение плавучего атомного энергоблока было завершено летом 2019 года. Он преодолел расстояние в 5 000 километров по Северному морскому пути, отправившись из Мурманска в Певек.