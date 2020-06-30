Проценко объяснил, кто может быть причастен к ситуации с найденными мешками для умерших

Тела погибших пациентов, данные на которых были найдены неподалеку от больницы в Коммунарке, забирали ритуальные агенты. Об этом сообщил главврач инфекционной больницы Денис Проценко.

«Мы выяснили, что все тела умерших, данные о которых были обнаружены за территорией нашей больницы, из нашего морга забирали ряд агентов, индивидуальных предпринимателей», - написал Проценко на своей странице в Facebook.

Главврач пояснил, что в условиях распространения коронавируса действуют определенные правила выдачи и захоронения тел погибших пациентов. Родственник или доверенный представитель подписывает требования по соблюдению санэпидрежима, за нарушение которого действует административная ответственность.

Проценко также добавил, что найдены были не медицинские карты, а ксерокопии титульных листов медкарт, которые необходимы для идентификации умершего. Он особо подчеркнул, что оригиналы всей медицинской документации и истории болезней хранятся в больнице в специальном архиве.

Ранее в Сети появилась информация, что примерно в километре от территории больницы в Коммунарке были обнаружены пакеты для перевозки тел умерших и якобы медкарты. Денис Проценко сообщил, что полиция выясняет, как пакеты для умерших попали за пределы больницы, и выразил надежду, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации.