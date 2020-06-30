Гидрометцентр рассказал о погоде в России в июле

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что июль будет теплым на большей части территории России. А в некоторых регионах будет даже аномально жаркая погода.

«В западных регионах европейской части страны температура выше нормы, в восточных регионах и Поволжье - около нормы. Огромная территория Западной Сибири, Красноярского края, Якутии - там тоже выше нормы», - уточнил синоптик во время пресс-конференции.

При этом, по словам Вильфанда, этот прогноз не означает, что каждый день будет жара, но в среднем месяц будет теплым.

Ранее сообщалось, что в Гидрометцентре предупредили об «очень высокой» опасности УФ-излучения. По мнению специалистов, при таких условиях необходимо с осторожностью подходить к выбору одежды и времени для прогулки.