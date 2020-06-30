Путин и Лукашенко высадили подо Ржевом ели

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко присоединились к международной акции «Сад памяти» и высадили ели в честь погибших в годы Великой Отечественной войны.

Перед этим главы государств приняли участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. Главы государств возложили цветы к пьедесталу монумента и почтили минутой молчания память солдат, погибших в сражениях подо Ржевом в 1942-1943 годах.

Международная акция «Сад памяти», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 18 июня. В рамках масштабного мероприятия добровольцы со всех городов России высадят около 27 миллионов деревьев. По подсчетам экспертов, именно столько граждан Советского Союза погибли во время войны.