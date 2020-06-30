«Ломка старых ценностей»: эксперты объяснили, почему украинские политики не решают проблем населения страны

Экономические проблемы и демографический кризис - эти трудности уже несколько лет являются насущными для граждан Украины, но в ближайшее время их решение новой властью в стране кажется невозможным. О том, как украинские политики на самом деле относятся к своим избирателям, в эфире программы «Специальный репортаж» рассказал президент фонда «Народная дипломатия» Алексей Кочетков.

«Еще раньше там, лет шесть назад, Тимошенко Юлия Владимировна, которая вообще «мать народа», «женщина с косой» и все остальное... Она говорила, что вообще на Украине людей много, они всегда к своему народу относились как к быдлу», - заявил эксперт.

Несмотря на такое отношение некоторых политических сил на Украине к своим согражданам, оно не встречает какого-то отторжения, на это обратил внимание ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.

«На Украине в общем-то действительно легализована такая околонацистская логика крайне правых радикальных сил. Она оказывает довольно большое влияние на сознание людей в процессе ломки старых ценностей», - объяснил эксперт.

Украинские власти уже не в первый раз позволяют себе жесткие высказывания в отношении своих избирателей. Так, недавно депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Галина Третьякова предложила стерилизацию безработных граждан. По ее мнению, такие украинцы живут на государственные средства, рожают «некачественных» детей и ожидают обеспечения за счет бюджета страны.