Штрафы за неоплаченную парковку временно отменили в Москве

В Москве временно отменили оплату городской парковки. Во время профилактических работ в городе штрафы за неоплаченную парковку пообещали не выписывать.

«В связи с проведением профилактических работ временно ограничена возможность оплатить парковку. На время работ штрафы за неоплату парковки не выписываются», - сказано в официальном сообщении «Московского паркинга» в соцсетях.

Специалисты пообещали сообщить о возобновлении платной парковки дополнительно. Уточняется, что при возникновении вопросов всем посоветовали звонить в единый контакт-центр.

По обновленным данным, систему по оплате платной парковки в Москве после сбоя восстановили. Об этом ранее сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Систему восстановили. Предварительная причина - сбой у Ростелекома. Напоминаем, что штрафы выписываться не будут. Если возникают какие-то проблемы — звоните 3210», - уточнили специалисты.

Ранее сообщалось, что власти Москвы назвали дни бесплатной парковки в 2020 году