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Председатель правления Ассоциации ветеранов спецназа рассказал о своей позиции по правкам к Конституции

Тамара Астапенкова
15:12 30.06.2020
Олег Урбанюк отметил, что поправка о территориальной целостности России является одной из важнейших для Калининградской области.
Председатель правления Ассоциации ветеранов спецназа рассказал о своей позиции по правкам к Конституции
© Фото: ТРК "Звезда"

Во вторник, 30 июня, проголосовал по правкам к Конституции РФ председатель правления Ассоциации ветеранов спецназа и участников боевых действий «СПЕЦНАЗ-РУСЬ», депутат Калининградской областной Думы Олег Урбанюк.

Он отметил высокую организацию участка для голосования и большую работу, которую проделала избирательная комиссия. Урбанюк рассказал, что всем пришедшим выдавали индивидуальные средства защиты, одноразовые ручки, антисептики.

По словам депутата, что голосование является его гражданской позицией. И он не на словах, а на деле, показал свое отношение к поправкам.

«Поправки, которые принимаются к Конституции моей Родины носят социально-ориентированный характер. Это забота о семье и детях. Это минимальный размер оплаты труда, который не должен быть ниже, чем прожиточный минимум. Это не менее одного раза в год индексация пенсий, пособий и социальных выплат и многое другое», - пояснил Урбанюк.

Депутат добавил, что поправка о территориальной целостности России, является одной из важнейших для Калининградской области.

«Это вопросы Крыма, Курил, в том числе и нашей любимой Калининградской области. Территориальную целостность надо закрепить, и что немаловажно – это главенство Конституции над международным правом», - добавил депутат.

Также Урбанюк отметил ужесточение требований к руководителям российских субъектов и органов власти, касательного двойного гражданства и зарубежных счетов.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженные силы РФ принимают активное участие во всероссийском голосовании по поправкам к Конституции. Он сообщил, что к 30 июня более 90% всех категорий военного электората выразило свое мнение по этому вопросу.

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