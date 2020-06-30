Мадуро объявил о высылке посла ЕС после усиления санкций против Венесуэлы

Представитель Евросоюза в Каракасе Исабель Бриланте Педроса должна покинуть страну в течение 72 часов. Такое решение приняло правительство Венесуэлы после того, как ЕС ввел в отношении государства санкции.

«Хватит европейского колониализма и преследования по отношению к Венесуэле», - сказал президент страны Николас Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось на его странице в Twitter.

Венесуэльский лидер отметил, что для дипломата уже готов самолет.

«Дальше мы будем постепенно решать вопросы с Евросоюзом. Если мы им не нравимся, если они не уважают Венесуэлу, пусть уходят», - сказал Мадуро.

В понедельник, 29 июня, Евросоюз внес в санкционный список 11 венесуэльских парламентариев. В Брюсселе заявили, что приняли такое решение из-за противодействия чиновников оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо, а также «подрыв демократии» в стране. Согласно ограничениям, парламентариям запрещено въезжать в ЕС, их счета в европейских банках будут заморожены.