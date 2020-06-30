В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

Адвокат Александр Добровинский, защищающий интересы семьи погибшего Сергея Захарова в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, рассказал, что в уголовном деле появился четвертый потерпевший.

«Старший сын от первого брака Сергея Захарова Виталий признан потерпевшим. Таким образом, на сегодняшний день в деле четверо потерпевших: супруга, два сына и брат погибшего», - уточнил Добровинский, пишет ТАСС.

Адвокат также подчеркнул, что на днях встретится с адвокатом, который будет представлять интересы Виталия Захарова (четвертого потерпевшего по уголовному делу).

«Уверен, что мы с коллегой выработаем общую позицию», - подытожил Добровинский.

Напомним, трагедия произошла в понедельник, 8 июня, в Москве. Актер Михаил Ефремов, находясь за рулем собственного авто, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель отечественной машины - курьер Сергей Захаров - скончался от полученных травм.

Позже выяснилось, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также найдены следы наркотиков.

Ранее сообщалось, что адвокат Ефремова заявил, что актер готов усыновить детей погибшего в ДТП Сергея Захарова.