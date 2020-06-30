В Минтрансе опровергли открытие авиасообщения с Турцией с 15 июля

Глава Министерства транспорта РФ Евгений Дитрих опроверг возобновление авиасообщения с Турцией с 15 июля текущего года. Министр отметил, что говорить об открытии перелетов еще рано.

«Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идет. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата», - уточнил Дитрих.

По его словам, решение о возобновлении полетов за границу будет приниматься на основе эпидемиологической ситуации. В первую очередь, власти планируют оценить безопасность полетов с точки зрения коронавирусу после открытия внутрироссийских рейсов.

«Называть какие-то даты возобновления международного авиасообщения в целом или с отдельными странами в данный момент преждевременно», — заключил Дитрих.

Ранее сообщалось, что Россия якобы рассматривает предложение Турции о возобновлении авиасообщения между странами с 15 июля и может открыть полеты в страны СНГ раньше, чем с дальним зарубежьем.