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Историческая встреча двух составов: уникальные кадры запуска движения грузовых поездов по Крымскому мосту

Виктория Косогляденко
14:38 30.06.2020
Морской патруль взял с собой на дежурство журналистов «Звезды», что позволило запечатлеть исторический момент из акватории Керченского пролива.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Утром 30 июня глава Минтранса Евгений Дитрих и руководитель Республики Крым Сергей Аксенов запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.  Первые товарные составы для безопасности сопровождали катера противодиверсионной службы.

Морской патруль вышел на дежурство и взял с собой на борт только журналистов «Звезды». Крымский мост - особо охраняемый объект, и военнослужащие внимательно осмотрели каждую опору, чтобы не допустить диверсий.

На уникальных кадрах, снятых в акватории Керченского пролива, видно, что перед мостом тепловоз, как и положено, сбавил ход. Каждый из 11 вагонов перед отправкой прошел взвешивание. Ведь на переправе действуют ограничения по грузоподъемности.

В Балаклаве расположен комплекс сооружений, где происходит отгрузка известняка. Именно отсюда последние годы велись основные поставки щебня для строительства Крымского моста, аэропорта и трассы «Таврида». А теперь в этом месте был сформирован первый состав с грузом для отправки на материк.

Особенности расположения всегда делали полуостров специфическим в плане транспортной доступности. Морские перевозки часто были основным способом доставки грузов на полуостров. Так, танкерами в Крым поставляли, к примеру, топливо для заправок. Но теперь появилась альтернатива, которая, по расчетам специалистов, должна стать дешевле.

Впрочем, доставку морем пока отменять не собираются. Некоторые грузы удобнее перевозить по воде. К тому же каналы поставок давно налажены.

Но запуск товарных поездов поможет распределить и нарастить грузооборот. А Крым получит дополнительный импульс к более стремительному экономическому развитию.

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