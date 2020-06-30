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Путин поблагодарил всех причастных к созданию Ржевского мемориала

Александр Пешков
14:31 30.06.2020
Мемориал сегодня открыли президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российский президент выразил благодарность всем, кто принимал участие в создании Ржевского мемориала. Соответствующее заявление он сделал на открытии монумента.

«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании мемориала. Структуры союзного государства России и Белоруссии, наших граждан, которые внесли пожертвования на возведение мемориала, российское военно-историческое общество и, конечно же, талантливый авторских коллектив. Это просто замечательная, прекрасная работа», - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что все, кто сражался подо Ржевом, прошли через нечеловеческие испытания.

«Бились насмерть, больше года. Сделали для победы все, что могли. Наш святой долг - чтить, помнить каждого героя, увековечить их подвиг было делом нашей совести и чести. Низкий поклон всем рядовым и командирам. Слава героям Ржева», - сказал президент.

Ржевская битва

Ржевская битва - боевые действия советских и немецких войск в ходе Великой Отечественной войны, проходившие в районе Ржевско-Вяземского выступа с 5 января 1942 года по 21 марта 1943 года.
Эти бои были одними из самых кровавых за всю Великую Отечественную войну. Общее число потерь исчисляется сотнями тысяч человек.

В результате боевых действий за 17 месяцев оккупации Ржев, а также соседние города и деревни были практически полностью разрушены.

Битве за Ржев посвящено стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом», где есть строки:

«Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки, -
Точно в пропасть с обрыва -
И ни дна, ни покрышки...

Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы...»

Ржевский мемориал советскому солдату расположен в 8 км от центра Ржева, вблизи проходящей трассы М-9 Москва - Рига.

Центральным объектом мемориала является 25-метровая бронзовая скульптура солдата, возведенная на 10-метровом насыпном кургане. Она воплощает собирательный образ, так как создавалась по фотографиям солдат, воевавших подо Ржевом, из архива Министерства обороны РФ. Проект скульптора Коробцова и архитектора Фомина победил в результате международного конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение.

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