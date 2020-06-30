Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал Советскому солдату

Президент РФ Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату в Тверской области.

Ржевский мемориал создан на народные пожертвования скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым. Монумент представляет собой 25-метровую бронзовую фигуру солдата, у ног которого кружат журавли - они словно уносят в небо советского воина. Находится памятник на десятиметровом насыпном кургане.

Проект признали лучшим из 19 работ на международном конкурсе Российского военно-исторического общества. По масштабу и значению мемориал встанет в один ряд с такими монументами, как «Родина-мать» на Мамаевом кургане в Волгограде, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, и другими знаковыми памятниками.