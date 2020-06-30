Путин попросил проголосовать по поправкам к Конституции каждого россиянина
Трансляция обращения президента велась из Тверской области, где планируют открыть мемориал Советскому солдату.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Пресс-служба президента
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в преддверии последнего дня голосования по поправкам к Конституции. Глава государства напомнил, что жители голосуют за страну, в которой хотят жить, а изменения вступят в силу только после одобрения народом.
«Прошу каждого сказать свое слово - каждый голос важен», - сказал Путин.
Трансляция обращения велась из Тверской области, где планируется открыть мемориал Советскому солдату.