Путин попросил проголосовать по поправкам к Конституции каждого россиянина

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в преддверии последнего дня голосования по поправкам к Конституции. Глава государства напомнил, что жители голосуют за страну, в которой хотят жить, а изменения вступят в силу только после одобрения народом.

«Прошу каждого сказать свое слово - каждый голос важен», - сказал Путин.

Трансляция обращения велась из Тверской области, где планируется открыть мемориал Советскому солдату.