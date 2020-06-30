Потемнело небо: полчища саранчи атаковали Индию

Южноазиатские страны накрыло самое масштабное за несколько десятилетий нашествие саранчи. Наиболее сложная ситуация складывается в Индии, предполагается, что тучи насекомых пришли туда из соседнего Пакистана.

Полчища саранчи двигаются со скоростью 150 километров в сутки. В пяти индийских штатах насекомые уничтожили весь урожай.

В связи с бедствием в приграничных районах страны объявили режим повышенной готовности. Жителей просят закрывать окна и укрывать растения.