Путин напомнил, что обновленный текст Конституции вступит в силу только после одобрения россиянами

Обновленный текст Конституции вступит в силу только после одобрения гражданами РФ. Об этом россиянам напомнил президент страны Владимир Путин.

Глава государства также заявил, что, голосуя за поправки в основной закон, граждане голосуют за страну, в которой хотят жить. Кроме того, он призвал всех россиян принять участие в этом мероприятии.

«Завтра, 1 июля, - основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас - самый важный, самый главный», - подчеркнул президент, обращаясь к гражданам в канун основного дня плебисцита.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса Владимир Путин перенес мероприятие на 1 июля. Позже в связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение провести голосование в период с 25 июня по 1 июля.