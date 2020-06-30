Оклады военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств повысят

Денежное довольствие военнослужащих, росгвардейцев и сотрудников других силовых ведомств будет увеличено на 3% с 1 октября 2020 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его текст опубликован во вторник на портале правовой информации.

Оклад будет повышен как для военнослужащих по призыву, так и для контрактников.

В сообщении говорится, что будут увеличены должностные оклады и оклады по специальным званиям для сотрудников войск Росгвардии, полицейских, обладающих специальными званиями, сотрудников органов внутренних дел, органов исполнительной системы и принудительного исполнения, пожарных и начальствующего состава органов фельдъегерской связи.

Также увеличат пенсии сотрудникам органов по контролю за оборотом наркотиков и членам их семей.

Увеличение довольствия будет обеспечено за счет бюджетных средств, заложенных на эти цели.