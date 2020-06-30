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Шойгу: в войска отправлено более 30 тысяч призывников

Александр Пешков
12:08 30.06.2020
Призывная кампания идет без срывов, на сборных пунктах проводятся барьерный контроль и плановые дезинфекционные мероприятия.
Шойгу: в войска отправлено более 30 тысяч призывников
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

С 20 мая в войска отправлено более 34 тысяч призывников. Все они прошли тест на коронавирус, результаты отрицательные. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«С 20 мая в войска отправлено более 34 тысяч призывников. Все они прошли тест на коронавирус, результаты отрицательные. Воинские перевозки спланированы так, чтобы исключить контакты призывников с другими гражданами. По прибытии в воинские части они помещаются на двухнедельный карантин в отдельные казармы», - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что во втором полугодии продолжится плановое поступательное развитие Вооруженных сил и повышение уровня их качественного состояния.

Шойгу отметил, что в военные комиссариаты поставлено более двух миллионов медицинских масок, свыше 230 тысяч тест-систем, а также бесконтактные термометры.

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