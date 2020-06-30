Минтранс рассматривает возможность возобновления полетов в Турцию с 15 июля

Россия рассматривает предложение Турции по возобновлению авиасообщения между странами с 15 июля. Соответствующее заявление сделал глава Минтранса Евгений Дитрих.

«Мы по этому поводу думаем», - сказал он, отвечая на вопрос о том, какова позиция России на счет данной инициативы.

Ранее стало известно, что Турция предложила России восстановить авиасообщение с 15 июля. Как заявил турецкий посол Мехмет Самсар, власти двух государств находятся в тесном контакте, чтобы «в ближайшее время открыть авиасообщение». При этом дипломат подчеркнул, что ситуация с пандемией «находится под контролем в обеих странах».

Оптимистическую позицию посла явно не разделяют российские туроператоры. Так, 27 июня стало известно, что в связи с неопределенностью с датами снятия ограничений на поездки в зарубежные страны, были аннулированы туры за границу, вылеты которых должны были состояться в июле.