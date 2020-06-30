Путин по видеоконференции откроет возведенные Минобороны медцентры в ряде регионов

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции откроет во вторник, 30 июня, в некоторых регионах страны возведенные Минобороны РФ медцентры. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В режиме видеоконференции он введет в эксплуатацию в ряде субъектов России медицинские центры, которые построили наши военные, Минобороны России», - сказал Песков, отметив, что это произойдет во второй половине дня.

Пресс-секретарь напомнил, что ранее по просьбе глав регионов Путин отдал поручение о срочном возведении этих медицинских центров.

Ранее заместитель министра обороны России Тимур Иванов рассказал, как удалось за два месяца построить более десяти медицинских центров МО РФ в разных регионах страны.