Путин по видеоконференции откроет возведенные Минобороны медцентры в ряде регионов
Ранее президент отдал распоряжение о срочном возведении этих объектов по просьбам глав российских регионов.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции откроет во вторник, 30 июня, в некоторых регионах страны возведенные Минобороны РФ медцентры. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В режиме видеоконференции он введет в эксплуатацию в ряде субъектов России медицинские центры, которые построили наши военные, Минобороны России», - сказал Песков, отметив, что это произойдет во второй половине дня.
Пресс-секретарь напомнил, что ранее по просьбе глав регионов Путин отдал поручение о срочном возведении этих медицинских центров.
Ранее заместитель министра обороны России Тимур Иванов рассказал, как удалось за два месяца построить более десяти медицинских центров МО РФ в разных регионах страны.