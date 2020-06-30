Шойгу: в торжествах в День ВМФ будут участвовать более 200 кораблей

В праздновании Дня Военно-морского флота России 26 июля примут участие более 200 кораблей, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Всего в торжествах будет задействовано порядка 200 боевых кораблей различных классов, свыше 100 единиц боевой техники, до 80 воздушных судов и около 15 тысяч военнослужащих», - сказал Шойгу на селекторном совещании.

По словам министра, к Главному военно-морскому параду, который пройдет в Санкт-Петербурге, будет привлечено 46 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и более 4 000 военных.

Военно-морские парады пройдут также в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском порту Тартус.